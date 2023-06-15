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В «Джи Ди...

В «Джи Ди Пи» назначили нового гендиректора

15.06.2023
16:06

Генеральным директором фармдистрибьютора «Джи Ди Пи» назначен Сергей Буянов. На этом посту он сменил Павла Шадрина. 

Фото: ru.freepik.com

Сергей Буянов назначен новым генеральным директором «Джи Ди Пи» и «Джи Ди Пи+». Соответствующие изменения в ближайшее время будут внесены в ЕГРЮЛ. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе концерна «Россиум».

На прошлой неделе «ФВ» стало известно, что Павел Шадрин покинул пост генерального директора фармдистрибьютора. Должность он занимал с октября 2022 года. Ранее должность генерального директора занимал Беньямин Ковач. Его уход был связан с продажей дистрибьютора непрофильной холдинговой компании «Доминанта». 

«Доминанта» также является учредителем «Россиум Фармацевтика». В конце мая стало известно, что компанию возглавил Иван Коноплянников, экс-председатель правления холдинга «Фармэко».

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