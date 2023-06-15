В «Джи Ди Пи» назначили нового гендиректора

Сергей Буянов назначен новым генеральным директором «Джи Ди Пи» и «Джи Ди Пи+». Соответствующие изменения в ближайшее время будут внесены в ЕГРЮЛ. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе концерна «Россиум».

На прошлой неделе «ФВ» стало известно, что Павел Шадрин покинул пост генерального директора фармдистрибьютора. Должность он занимал с октября 2022 года. Ранее должность генерального директора занимал Беньямин Ковач. Его уход был связан с продажей дистрибьютора непрофильной холдинговой компании «Доминанта».

«Доминанта» также является учредителем «Россиум Фармацевтика». В конце мая стало известно, что компанию возглавил Иван Коноплянников, экс-председатель правления холдинга «Фармэко».