Владимир Нестеренко продал дистрибьютора «Джи Ди Пи» компании «Доминанта»

Владимир Нестеренко продал фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Покупателем выступила холдинговая компания «Доминанта», сообщил источник «ФВ», знакомый с ходом сделки. О продаже компании ранее «ФВ» сообщил сам Нестеренко. При этом он отказался назвать покупателя.

«Покупатель — классическая холдинговая компания с разнопрофильным бизнесом. Организация внимательно следила за динамикой развития фармбизнеса, постепенно погружаясь в специфику этого рынка и нашей компании. Думаю, что именно наш агрессивный рост послужил основанием для принятия решения об инвестициях в этот сегмент», — сказал Нестеренко в эксклюзивном интервью с «ФВ».

С чем связано решение о продаже компании? Чем Нестеренко планирует заниматься дальше? Почему он когда-то покинул «36,6»? Ответы на эти и другие вопросы ищите в интервью с бизнесменом в ближайшем номере «ФВ».