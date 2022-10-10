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Владимир Нестеренко продал...

Владимир Нестеренко продал дистрибьютора «Джи Ди Пи» компании «Доминанта»

Эксклюзив
10.10.2022
10:32
Руслан Мавлиханов

Холдинговая компания «Доминанта» купила фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Сумма сделки не раскрывается.

Фото: gdpgroup.ru

Владимир Нестеренко продал фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Покупателем выступила холдинговая компания «Доминанта», сообщил источник «ФВ», знакомый с ходом сделки. О продаже компании ранее «ФВ» сообщил сам Нестеренко. При этом он отказался назвать покупателя.

«Покупатель — классическая холдинговая компания с разнопрофильным бизнесом. Организация внимательно следила за динамикой развития фармбизнеса, постепенно погружаясь в специфику этого рынка и нашей компании. Думаю, что именно наш агрессивный рост послужил основанием для принятия решения об инвестициях в этот сегмент», — сказал Нестеренко в эксклюзивном интервью с «ФВ».

С чем связано решение о продаже компании? Чем Нестеренко планирует заниматься дальше? Почему он когда-то покинул «36,6»? Ответы на эти и другие вопросы ищите в интервью с бизнесменом в ближайшем номере «ФВ».

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