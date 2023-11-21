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В ЕАЭС изменили...

В ЕАЭС изменили номенклатуру лекарственных форм

21.11.2023
18:26
Артем Косенок
В ЕАЭС унифицировали наименования лекарственных форм препаратов в соответствии с частью 2 Фармакопеи союза. Также документ дополнен номенклатурой лекарственных форм ветпрепаратов.
Фото: eec.eaeunion.org

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) унифицировала наименования лекарственных форм препаратов в соответствии с вышедшей в 2022 году частью 2 Фармакопеи ЕАЭС. Такое решение было принято на заседании коллегии.

Как сообщили в ЕЭК, принятое решение позволит установить единые подходы к формированию наименований лекарственных форм и использованию унифицированных терминов в соответствии с Фармакопеей ЕАЭС. Это необходимо для оценки качества лекарственных форм и их единообразного указания при ведении единого реестра зарегистрированных лекарственных средств союза.

Также документ дополнен номенклатурой лекарственных форм ветеринарных препаратов. Это необходимо для единообразного подхода к формированию наименований указанных лекарственных форм и проведению оценки качества ветпрепаратов уполномоченными органами (экспертными учреждениями) государств ЕАЭС в сфере обращения таких лекарственных средств и единообразного указания лекарственных форм при ведении реестра зарегистрированных ветпрепаратов союза.

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