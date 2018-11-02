В ЕАЭС предложили с 2019 года легализовать онлайн-торговлю лекарствами

10:36
7 ноября 2018
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Онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий могут разрешить на территории ЕАЭС уже в 2019 году. Такое предложение есть в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС на 2019–2020 годы, пишет РБК.

Как пояснил изданию представитель пресс-службы Евразийской экономической комиссии, работа над «дорожной картой» не завершена и на экспертных площадках обсуждаются пока только отдельные предложения, собираются мнения представителей бизнеса о проблемах, мешающих развитию субъектов цифровой торговли, повышению их присутствия на рынке стран ЕАЭС и выходу на глобальные рынки.

​Авторы рекомендаций предлагают не запрещать торговлю алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией, а ввести лицензионные правила и установить требования к организациям, торгующим этими товарами через интернет.

В частности, в документе прописано, что доставка спорных товаров, в том числе лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения,  может осуществлять только специализированным логистическим операторам, имеющим определенную лицензию и необходимые технические средства для перевозки.

После того, как ЕЭК согласует финальный вариант «дорожной карты», документ должны направить в правительства стран — участниц союза. А затем, в январе 2019 года, должно состояться заседание Евразийского межправительственного совета, на котором «дорожную карту» утвердят окончательно.

Разработанный Минздравом законопроект о дистанционной продаже лекарств был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже почти год работа над ним не ведется.  

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