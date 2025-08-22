В ЕАЭС создадут единый поисковик объектов промышленной собственности

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разработала проект распоряжения Совета ЕЭК о Соглашении по созданию поискового сервиса объектов промышленной собственности государств — членов ЕАЭС. Распоряжение коллегии № 112 от 19.08.2025 опубликовано на правовом портале союза.

Согласно документу к объектам промышленной собственности, информация о которых подлежит включению в поисковый сервис, относятся:

товарные знаки;

знаки обслуживания;

географические указания;

наименования мест происхождения товаров.

Поисковый сервис разместят на информационном портале ЕАЭС, он будет общедоступным и бесплатным для пользователей.

Коллегия ЕЭК в течение трех месяцев со дня вступления в силу соглашения утвердит регламент, определяющий порядок и состав информационного обмена, периодичность актуализации данных и правила формирования поисковых запросов и выдачи результатов.

В случае утверждения документ вступит в силу со дня принятия. Члены ЕАЭС должны будут проинформировать Евразийскую экономическую комиссию в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу распоряжения о ходе выполнения необходимых для подписания соглашения внутригосударственных процедур.