БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В ЕАЭС унифицируют...

В ЕАЭС унифицируют правила регистрации новых видов медизделий

05.09.2025
13:41
Дина Коблова
Процедуру регистрации новых видов медизделий включили в Правила регистрации и экспертизы, решение об этом принял Совет ЕЭК. Уполномоченные органы будут обязаны инициировать внесение таких изделий в глобальную и союзную номенклатуры в течение десяти дней после завершения экспертизы.
Фото: 123rf.com

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил внести изменения в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий (утверждены решением № 46 от 12.02.2016). Решение № 50 от 08.07.2025 было опубликовано на правовом портале ЕАЭС в конце августа.

Документом устанавливаются правила работы с новыми медизделиями, которых еще нет в единых классификаторах. Уполномоченный орган (экспертная организация) в течение десяти рабочих дней уведомляет заявителя о том, что будет запущена процедура включения нового вида изделия в:

  • Глобальную номенклатуру медицинских изделий (GMDN);
  • Номенклатуру медицинских изделий ЕАЭС.

Медизделие включат в классификаторы только при условии, что к регистрационному досье нет замечаний или они устранены.

Также исправляется терминология в документе: «нежелательные события и (или) несчастные случаи» заменены на «неблагоприятные события (инциденты)», а «процессинг» меняется на «обработку».

Документ вступит в силу через 180 дней после публикации — с 24 февраля 2026 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.