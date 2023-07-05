Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В ЕАЭС утвердили...

В ЕАЭС утвердили порядок проведения дистанционных фармацевтических инспекций

05.07.2023
17:51
Артем Косенок
В ЕАЭС утвердили порядок проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям GMP в дистанционном формате. Это позволит инспектировать производителей без непосредственного выезда на площадку.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Порядок проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям GMP ЕАЭС дополнен отдельным приложением по выполнению инспектирования в дистанционном режиме. Такое решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечается на сайте ЕЭК, это позволит фармацевтическим инспекторатам государств-членов инспектировать производителей лекарственных средств как резидентов, так и нерезидентов без непосредственного выезда на площадку.

Такой порядок дистанционных инспекций применяется при наличии ограничений для перемещения инспекторов, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или иными внешними причинами. Порядок проведения инспекций в дистанционном режиме позволит обеспечить единообразный подход инспекторатов стран Союза к выполнению инспекций для обеспечения взаимного признания их результатов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.