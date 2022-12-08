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В ЕГИСЗ к...

В ЕГИСЗ к сентябрю 2023 года добавят функционал для аптек

08.12.2022
10:05
Артем Косенок
Таисия Кубрина

В функционал ЕГИСЗ добавят опции для информирования и учета деятельности аптек и фармработников. Соответствующие нововведения появятся там с 1 сентября 2023 года.

С 1 сентября 2023 года в функционале Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) появятся опции для информирования и учета деятельности аптек. Функционал регистра медработников расширят также для учета фармацевтов и провизоров. Соответствующее постановление № 2199 от 30.11.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации.

В сентябре Минздрав предложил сделать лицензионным требованием внесение данных о фармработниках в ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников». Документ также предлагается распространить на изготовление радиофармацевтических препаратов. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность, ведомство предложило включить новый вид деятельности «Изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения» и добавить лицензионные требования для этой деятельности. В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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