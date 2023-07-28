Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В ЕС одобрили...

В ЕС одобрили первый препарат для лечения генерализованной миастении у детей

28.07.2023
08:50
Николай Соколов
Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения детей и подростков с генерализованной миастенией. Ранее он был одобрен для применения у взрослых пациентов.

Европейская комиссия одобрила препарат «Солирис» для пациентов в возрасте от 6 до 17 лет с генерализованной миастенией и с антителами к ацетилхолиновым рецепторам. Препарат разработан дочерней компанией AstraZeneca Alexion, сообщает PharmaPhorum.

«Солирис» (экулизумаб) одобрен в ЕС для лечения взрослых с генерализованной миастенией с 2017 года. Комитет EMA по лекарственным препаратам рекомендовал одобрить лекарство для детей в прошлом месяце.

Исследование III фазы показало, что «Солирис» эффективно облегчал симптомы генерализованной миастении у детей и подростков с рефрактерной миастенией и антителами к ацетилхолиновым рецепторам, у которых предшествующее иммуносупрессивное лечение было неэффективным.

Средний балл по шкале оценки Quantitative Myasthenia Gravis (QMG) снизился в среднем на 5,8 балла, что примерно соответствует тому же уровню, который наблюдался в предыдущих исследованиях у взрослых с аналогичным профилем безопасности и переносимости.

«Это одобрение станет значительным шагом вперед в плане ухода за педиатрическими пациентами с рефрактерным генерализованной миастенией, у которых ранее не было лечения, которое могло бы им помочь», — заявил исследователь из Детской больницы Филадельфии Джон Брандсема.

Генерализованная миастения вызывает слабость мышц по всему телу. Сначала пациент начинает быстро уставать при ходьбе, затем затрудняются движения, связанные с подъемом рук. Способность к передвижению и самообслуживанию у больных постепенно ухудшается, что в конечном итоге приводит к инвалидности.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.