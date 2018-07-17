В ЕС запрещен валсартан, производимый компанией Mylan 

11:13
20 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Европейские регуляторы 19 ноября наложили запрет на продажи в регионе препарата для регулирования артериального давления valsartan, производимого индийским подразделением компании Mylan NV («Майлан Эн-Ви»), после того как в некоторых сериях препарата была обнаружена потенциально канцерогенная примесь, сообщает агентство Reuters.

Регуляторы сообщили также о приостановке действия сертификата соответствия Mylan.

Как заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), в настоящее время осуществляется отзыв соответствующих серий и проводится тестирование для определения степени загрязнения.

В отзываемых сериях, произведенных на предприятии Mylan в Хайдарабаде (Индия), было обнаружено присутствие N-нитрозодиэтиламина (НДМА), который, возможно, является канцерогеном.

В течение всего текущего года в различных сериях valsartan выявляли наличие примесей, потенциально вызывающих развитие рака, что уже приводило к отзыву препарата в глобальном масштабе.

В Mylan пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

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