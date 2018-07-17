В ЕС запрещен валсартан, производимый компанией Mylan 

Регуляторы сообщили также о приостановке действия сертификата соответствия Mylan.

Как заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), в настоящее время осуществляется отзыв соответствующих серий и проводится тестирование для определения степени загрязнения.

В отзываемых сериях, произведенных на предприятии Mylan в Хайдарабаде (Индия), было обнаружено присутствие N-нитрозодиэтиламина (НДМА), который, возможно, является канцерогеном.

В течение всего текущего года в различных сериях valsartan выявляли наличие примесей, потенциально вызывающих развитие рака, что уже приводило к отзыву препарата в глобальном масштабе.

В Mylan пока никак не прокомментировали данную ситуацию.