В ЕС запрещен валсартан, производимый компанией Mylan 

Европейские регуляторы 19 ноября наложили запрет на продажи в регионе препарата для регулирования артериального давления valsartan, производимого индийским подразделением компании Mylan NV («Майлан Эн-Ви»), после того как в некоторых сериях препарата была обнаружена потенциально канцерогенная примесь, сообщает агентство Reuters.
Регуляторы сообщили также о приостановке действия сертификата соответствия Mylan.
Как заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), в настоящее время осуществляется отзыв соответствующих серий и проводится тестирование для определения степени загрязнения.
В отзываемых сериях, произведенных на предприятии Mylan в Хайдарабаде (Индия), было обнаружено присутствие N-нитрозодиэтиламина (НДМА), который, возможно, является канцерогеном.
В течение всего текущего года в различных сериях valsartan выявляли наличие примесей, потенциально вызывающих развитие рака, что уже приводило к отзыву препарата в глобальном масштабе.
В Mylan пока никак не прокомментировали данную ситуацию.
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