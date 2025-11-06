В ФАС России сменился заместитель руководителя

На должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России назначен Антон Тесленко. Распоряжение № 3134-р от 05.11.2025 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В новой должности Антон Тесленко будет курировать Управление контроля финансовых рынков и Контрольно-финансовое управление», — поделились в пресс-службе антимонопольного органа.

С 2018 года Антон Тесленко был заместителем начальника Управления по борьбе с картелями ФАС РФ, с октября 2021 года возглавлял Контрольно-финансовое управление. Является государственным советником России первого класса.

Ранее пост заместителя главы ФАС РФ занимал Андрей Кашеваров. Как следует из распоряжения правительства РФ № 3133-р от 05.11.2025, он покинул свой пост по собственному желанию. Андрей Кашеваров был замглавы антимонопольной службы с 2004 года.