В ФАС отмечают снижение цен на лекарства в России

Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев заявил, что цены на лекарства в России остаются стабильными. На некоторые препараты из Перечня ЖНВЛП, по его словам, наблюдается снижение цен.

«В перечне ЖНВЛП роста никакого нет. На некоторые даже снижение наблюдается. С ценами на лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП, все стабильно. Те, которые не в ЖНВЛП, тоже разнонаправленная динамика. Каких-то проблем мы не видим сейчас», — сказал он в кулуарах форума «Биотехмед» (цитата по ТАСС).

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе. По данным статистики, зафиксировано снижение цен на ЖНВЛП в августе на 0,3%. Стоимость остальных препаратов в августе выросла на 0,2%.