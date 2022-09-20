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В ФАС отмечают...

В ФАС отмечают снижение цен на лекарства в России

20.09.2022
10:15
Ринат Васбеев

Федеральная антимонопольная служба не фиксирует увеличения цен на препараты. На лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП наблюдается небольшое снижение цен.

Фото: Васбеев Ринат

Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев заявил, что цены на лекарства в России остаются стабильными. На некоторые препараты из Перечня ЖНВЛП, по его словам, наблюдается снижение цен. 

«В перечне ЖНВЛП роста никакого нет. На некоторые даже снижение наблюдается. С ценами на лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП, все стабильно. Те, которые не в ЖНВЛП, тоже разнонаправленная динамика. Каких-то проблем мы не видим сейчас», — сказал он в кулуарах форума «Биотехмед» (цитата по ТАСС).

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе. По данным статистики, зафиксировано снижение цен на ЖНВЛП в августе на 0,3%. Стоимость остальных препаратов в августе выросла на 0,2%.

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