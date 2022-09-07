В «ФармЭко» назначен новый директор департамента по бизнес-этике

В ГК «ФармЭко» назначен новый директор департамента по бизнес-этике. Им стала Анна Зейналова, сообщили в пресс-службе компании. В ее задачи будут входить поддержание эффективности комплаенс-системы, развитие этической культуры и защита репутации «ФармЭко».

Анна Зейналова имеет опыт работы в области бизнес-этики и комплаенс, из них более 10 лет на различных ролях в международных фармацевтических компаниях Johnson&Johnson, Roche, Sanofi. Имеет два высших образования, в том числе диплом Всероссийской академии внешней торговли по специальности «Международная экономика», а также сертификат комплаенс-партнера и диплом программы INSEAD по управлению бизнес-этикой. На данный момент является приглашенным лектором в Высшей школе экономики.