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В «ФармЭко» назначен...

В «ФармЭко» назначен новый директор департамента по бизнес-этике

07.09.2022
10:25
Артем Косенок

Анна Зейналова назначена директором департамента по бизнес-этике Группы компаний «ФармЭко». В ее задачи будут входить поддержание эффективности комплаенс-системы, развитие этической культуры и защита репутации компании.

Анна Зейналова | Фото: «ФармЭко»

В ГК «ФармЭко» назначен новый директор департамента по бизнес-этике. Им стала Анна Зейналова, сообщили в пресс-службе компании. В ее задачи будут входить поддержание эффективности комплаенс-системы, развитие этической культуры и защита репутации «ФармЭко».

Анна Зейналова имеет опыт работы в области бизнес-этики и комплаенс, из них более 10 лет на различных ролях в международных фармацевтических компаниях Johnson&Johnson, Roche, Sanofi. Имеет два высших образования, в том числе диплом Всероссийской академии внешней торговли по специальности «Международная экономика», а также сертификат комплаенс-партнера и диплом программы INSEAD по управлению бизнес-этикой. На данный момент является приглашенным лектором в Высшей школе экономики.

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