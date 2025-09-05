В ГД предложили стабилизировать цены на лекарства в аптеках Москвы

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и член фракции Сергей Кабышев направили письмо на имя руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна с просьбой стабилизировать цены на лекарства в столичных аптеках, документ оказался в распоряжении издания «РИА Новости».

Авторы обращения также попросили предусмотреть механизмы компенсации затрат на приобретение препаратов из Перечня ЖНВЛП для социально незащищенных категорий граждан, а также мониторинг цен на аптечные товары первой необходимости.

В письме приводятся данные Росстата, согласно которым цены на лекарства выросли на 12% в прошлом году. Депутаты Госдумы также провели проверку, подтвердившую рост цен на базовые препараты. Так, приобретение минимального набора необходимых средств (йод, перекись водорода, парацетамол, смекта и обезболивающее) обошлось почти в 3 тыс. руб. По данным парламентариев, такая сумма является серьезной нагрузкой на семейный бюджет «для значительной части москвичей».

«Проблема высокой стоимости медикаментов означает реальный отказ людей от лечения ради оплаты еды и коммунальных услуг. Подобная практика угрожает здоровью населения и требует срочной реакции со стороны органов власти», — пишут авторы обращения.