В Германии мужчина получил 217 доз вакцины от COVID-19

Мужчине из Германии было введено 217 доз вакцины от COVID-19. Случай был описан в медицинском журнале The Lancet.

62-летний пациент получал прививки на протяжении 29 месяцев. По словам исследователей, за все время у мужчины не было отмечено каких-либо побочных эффектов.

Прокуратура Магдебурга начала возбуждение дела о мошенничестве, собрав данные о первых девяти месяцах вакцинации немца. Однако уголовное дело не возбудили. За этот период пациент успел привиться 130 дозами противоковидного препарата.

Узнав о случае сверхвакцинации, ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга связались с мужчиной через прокуратуру и предложили ему сдать образцы крови и слюны. Он охотно согласился это сделать.

С ноября 2019 года по октябрь 2023-го была проведена оценка по 62 химических параметрам сданных немцем образцов. Никаких отклонений, связанных с гипервакцинацией, не удалось выявить.

Исследователи также сравнили уровень антител IgG к SARS-CoV-2 пациента с небольшой группой из 29 человек, которые получили по три дозы мРНК-вакцины от COVID-19. На момент проведения исследования мужчина был вакцинирован в 214-й раз. Самый высокий уровень антиспайковых IgG зафиксирован после 214-й и 215-й прививки. 217 доза вызвала умеренное повышение антител.

Что примечательно, у контрольной группы не было обнаружено антиспайковых антител в отличие от пациента. Способность нейтрализовать вирус у его организма была выше, чем у вакцинированных тремя дозами. Также у пациента наблюдался повышенный уровень спайк-специфичных В-лимфоцитов и чаще встречались CD8+ Т-клетки, специфичные для спайкового эпитопа HLA-A*01/LTD.

Описанный случай демонстрирует отсутствие нежелательных реакций, а также увеличение спайк-специфических антител и Т-клеток при гипервакцинации от SARS-CoV-2. Однако на качество адаптивных иммунных реакций это не повлияло.