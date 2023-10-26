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В Госдуме намерены...

В Госдуме намерены обеспечить непрерывный антинаркотический контроль

26.10.2023
17:24
Артем Косенок
В Госдуме предлагают обеспечить непрерывный антинаркотический контроль. Комитет по охране здоровья рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий единые требования к отчетности в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий документ разработали в Минздраве, пишет «Парламентская газета». Законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Документ внесен в Госдуму в конце сентября.

В документе уточняются положения, касающиеся регистрации операций с прекурсорами в специальном журнале, а также срок хранения таких журналов. Согласно законопроекту, эти отчетные документы будут храниться пять, а не как сейчас — 10 лет. Назначать ответственных за ведение этих журналов смогут не только руководители юрлица, но и его уполномоченные представители.

В документе также говорится о периодичности представления ряда отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Теперь такая отчетность будет представляться раз в год.

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