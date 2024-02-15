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В Госдуме поддержали...

В Госдуме поддержали изменение правил оплаты сверхурочной работы

15.02.2024
15:54
Артем Косенок
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил изменение правил оплаты сверхурочной работы. Такой законопроект внесло на рассмотрение депутатов правительство в декабре прошлого года. Документ был одобрен в первом чтении. 
Фото: Freepik

Госдума поддержала правительственный законопроект по изменению правил оплаты сверхурочной работы. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании рекомендовал принять его в первом чтении, пишет «Медицинский вестник».

Законопроект правительство внесло в Госдуму в декабре 2023 года. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно документу, работодатели должны будут рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, которая включает премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты.

За первые два часа сверхурочной работы будет полагаться оплата не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха в объеме «не менее времени, отработанного сверхурочно».

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