В Госдуме попросили Минздрав разрешить ИП онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами

Глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди») обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой разрешить индивидуальным предпринимателям дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Копия обращения имеется в распоряжении РИА «Новости».

Депутат указывает, что в его адрес поступают обращения, связанные с запретом для ИП, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, продавать лекарства онлайн.

«Предоставление возможности дистанционной продажи лекарственных средств ИП, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, позволит повысить доступность лекарственных средств для всех категорий граждан», — отмечает Демин.

По его словам, дистанционная торговля нерецептурными лекарствами разрешена только аптечным организациям, у которых есть лицензия на фармдеятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Однако лицензионные требования в отношении ИП и организаций «по существу не отличаются». Они выполняют те же требования для их получения, что и остальные участники рынка.

Также депутат предложил пересмотреть положения постановления, которым устанавливается, что ИП не могут лицензировать больше одной аптеки. По его словам, это вызывает опасение у предпринимателей, которые десятилетиями владеют сетью аптек из двух-трех точек и более. Демин попросил Минздрав выразить свою позицию и рассмотреть возможность снятия таких ограничений.

О дискриминации предпринимателей в правовом поле «ФВ» ранее рассказала исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова. Организация обратилась в Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству и «Опору России» с просьбой рассмотреть вопрос о внесении корректив в законодательные нормы.

В «СоюзФарме» тогда отметили, что в марте 2022 года было утверждено новое Положение о лицензировании фармдеятельности, обязывающее ИП вести деятельность строго по одному адресу. Также с 1 сентября 2021 года вступило в силу постановление, снявшее ограничения по дистанционной торговле лекарственными средствами в части необходимости наличия не менее десяти мест осуществления фармдеятельности, а также по получению возможности размещать информацию о безрецептурных лекарственных препаратах на ресурсах агрегаторов. Однако ИП по-прежнему остаются исключенными из процесса дистанционной торговли лекарственными препаратами.