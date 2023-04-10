В Госдуме попросили отложить внедрение GMP для иностранных ветпроизводителей

Депутаты ЛДПР попросили о переносе на два года внедрения требования о соответствии GMP для производителей импортных ветеринарных лекарств. Свои опасения они направили вице-премьеру Виктории Абрамченко. В документе, с которым ознакомились «Известия», описаны возможные риски: норма станет препятствием для ввоза в страну 80% зарубежных вакцин и лекарств, считают в партии. Среди возможных последствий в обращении выделяют риск угрозы биологической и продовольственной безопасности страны, а также снижения доступности продовольствия для населения.

С 1 сентября 2023 года зарубежные производители смогут поставлять ветеринарные лекарства в Россию лишь после прохождения соответствующей аттестации. Для входа в страну компании должны соответствовать требованиям правил ЕАЭС — надлежащей производственной практики GMP.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health.

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей «ФВ» заявляли, что производители не отказываются от проверок, но отмечают нехватку времени на прохождение необходимого числа инспекций до сентября этого года. Отрасль также озвучила схожие риски. О переносе нормы просила и ассоциация.