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В Госдуме предложили...

В Госдуме предложили новую процедуру закупок льготных лекарств

23.06.2023
12:10
Артем Косенок
Ольга Коберник
В Госдуме намерены на законодательном уровне изменить процедуру закупок льготных лекарств, назначенных врачебной комиссией. Депутаты предлагают закупать препарат с одним и тем же торговым наименованием сразу на всех нуждающихся. Письмо с такой инициативой направлено в правительство. 
Фото: freepik/ru.freepik.com

Закупать льготные лекарственные препараты по назначению врачебной комиссии нужно оптом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он направил письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Фаррахов считает, что проводить процедуру закупок лекарства одного и того же торгового наименования можно сразу на всех нуждающихся. Сейчас для приобретения препарата необходимо провести торги, а каждый препарат покупают только для одного пациента и на срок его лечения. Однако такая схема содержит изъян. Торги, например, могут не состояться, что приведет к социальной напряженности. По итогам торгов цена на лекарства может отличаться, а кроме того увеличивается нагрузка на контрактную службу, пояснил депутат в письме.

Актуальность вопроса, считает Фаррахов, связана с участившимися в последнее время назначениями федеральными медицинскими центрами препаратов по конкретным торговым наименованиям, в особенности детям-инвалидам. В частности, на первое полугодие 2023 года нужно закупить лекарство «Хумира» (МНН — адалимумаб) для обеспечения 30 детей на сумму более 17 млн руб. На каждого из них нужно проводить отдельные торги.

В связи с этим депутат просит правительство рассмотреть инициативу и дать свою оценку по предлагаемым изменениям. 

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