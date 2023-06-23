В Госдуме предложили новую процедуру закупок льготных лекарств

Закупать льготные лекарственные препараты по назначению врачебной комиссии нужно оптом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он направил письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Фаррахов считает, что проводить процедуру закупок лекарства одного и того же торгового наименования можно сразу на всех нуждающихся. Сейчас для приобретения препарата необходимо провести торги, а каждый препарат покупают только для одного пациента и на срок его лечения. Однако такая схема содержит изъян. Торги, например, могут не состояться, что приведет к социальной напряженности. По итогам торгов цена на лекарства может отличаться, а кроме того увеличивается нагрузка на контрактную службу, пояснил депутат в письме.

Актуальность вопроса, считает Фаррахов, связана с участившимися в последнее время назначениями федеральными медицинскими центрами препаратов по конкретным торговым наименованиям, в особенности детям-инвалидам. В частности, на первое полугодие 2023 года нужно закупить лекарство «Хумира» (МНН — адалимумаб) для обеспечения 30 детей на сумму более 17 млн руб. На каждого из них нужно проводить отдельные торги.

В связи с этим депутат просит правительство рассмотреть инициативу и дать свою оценку по предлагаемым изменениям.