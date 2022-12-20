В Госдуме предложили публиковать результаты клинических исследований

В Госдуму внесен законопроект о публикации результатов клинических исследований в интернете. Изменения предлагается внести в статью 40 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Автором инициативы выступил заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

Документом предлагается Минздраву публиковать и размещать на своем официальном сайте информацию об основных результатах клинического исследования лекарственного препарата в порядке, установленном ведомством.

В пояснительной записке отмечается, что действующее нормативное регулирование клинических исследований препаратов не допускает публикования отчета об основных его результатах со ссылкой на коммерческую тайну. «Между тем такая практика существует во многих развитых странах мира. Это повышает прозрачность самой процедуры исследования нового препарата, а также формирует доверие к ней и ее результатам у специалистов и граждан», — говорится в записке.