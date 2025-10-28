В Госдуму РФ внесен проект закона о компенсации трат на лекарства для пенсионеров

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект № 1054247-8, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части предоставления полной компенсации стоимости лекарств для пенсионеров.

Авторы документа намерены полную компенсацию стоимости лекарств, назначенных врачом, для пенсионеров, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. Порядок предоставления субсидий, форма заявления об их получении и перечень необходимых документов установит правительство РФ.

Финансировать расходы на субсидии предполагается из федерального бюджета и бюджетов субъектов страны.

Авторы документа приводят данные исследования группы ученых из НИУ ВШЭ, согласно которым в России люди в возрасте старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей: покупку еды, лекарств и оплату коммунальных услуг. К основным тратам российских пенсионеров относятся в том числе лекарства и медицина.

«Согласно данным Росстата, на 1 января 2024 года численность населения старше трудоспособного возраста составила около 34 млн человек, при этом 90% людей старше 60 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание. Вместе с тем, цены на лекарственные средства за 2024 год выросли на 12%, что выше годовой инфляции на 2 декабря 2024 год в 9,07%», — следует из пояснительной записки.

Депутаты указывают, что цель инициативы заключается в том числе в реализации «принципа социальной справедливости и выполнении морального долга государства перед старшим поколением».