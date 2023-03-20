В Госдуму внесен законопроект об изменении процедуры госзакупок

Ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект об изменении закупочных процедур. Документ размещен в электронной базе Госдумы. Изменения вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013. Законопроект разработан для того, чтобы упростить и повысить эффективность закупочных процедур.

В частности, документ предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн руб., а также снятие ограничения на объем таких закупок. Это позволит сократить сроки закупочных процедур, так как данный способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика, говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, сенаторы предлагают разрешить использовать товарные знаки при закупках медицинской продукции по жизненным показаниям. Изменения внесут в ст.33, посвященную описанию объекта закупки. В п.1 ч.1 статьи уточняется, что при закупке лекарства по жизненным показаниям конкретного пациента допускается использование торгового наименования. Сама схема такой закупки уже есть в ФЗ № 44. Препарат по жизненным показаниям можно закупать у единственного поставщика, об этом говорится в п.28 ст.93.

Также документ предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 млн до 5 млн руб. Эта мера также направлена на сокращение сроков закупок.

Исключаются излишние требования, связанные с определением начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), предусмотренные в соответствующих методических рекомендациях. Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах на товары, работы, услуги.