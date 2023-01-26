В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств на радио и телевидении

Сегодня на рассмотрение в Госдуму заново внесен законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. С одной стороны, депутаты от ЛДПР предлагают оставить такую рекламу только на специализированных телеканалах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников. С другой — увеличить время и площадь, отводимые под предупреждение о возможных противопоказаниях, сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Пора положить конец самолечению, основанному на рекомендациях псевдоврачей из агрессивных рекламных роликов, в которые вкладываются огромные средства, — полагает депутат от ЛДПР Нилов. — Назначать лечение и подбирать необходимые препараты должен специалист».

В законопроекте, который также опубликован в Telegram-канале депутата, сказано, что реклама OTC-лекарств должна быть запрещена. Предлагется внести изменение в ч.7 ст.24 ФЗ-38 «О рекламе». Из второго предложения предлагается удалить упоминание о теле- и радиопрограммах и требований к рекламе там. «В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем пять секунд, и должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее чем пять процентов рекламной площади (рекламного пространства)». Рекламу предлагается сохранить только для специализированных телеканалов и специальных радиопрограмм с участием медицинских и фармспециалистов.

«Предусмотренная в части 7 статьи 24 закона о рекламе крайне незначительная продолжительность такого предупреждения, а также площадь в кадре не позволяет человеку, особенно пожилому, получить информацию о возможных противопоказаниях данных лекарственных препаратов и необходимости консультации со специалистом», — говорится в пояснительной записке.

«Предлагаемый запрет рекламы безрецептурных лекарственных средств для широкого круга лиц на телевизионных каналах и на радио не ограничит права потребителей на получение информации о предоставленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить помимо специализированных телевизионных каналов и специальных радиопрограмм, также в сети Интернет, иных средствах массовой информации», — сказано в заключении пояснительной записки к законопроекту.

Депутаты уверены, что фармацевтический бизнес «является одним из самых прибыльных», что позволяет им тратить «огромные средства на рекламу, заполняя ею радио и телеэфир», которая предлагает «чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения». Все это, говорится в записке, приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением. «Излишнее доверие людей к рекламе в вопросах лечения свидетельствует о том, что доступность и качество медицины в нашей стране остаются на низком уровне. У человека нет возможности быстро получить квалифицированный ответ, обратившись к своему доктору», — говорится в сопроводительном документе.

В январе 2021 года Госдума отклонила законопроект, который тоже предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. Автором документа был тоже депутат от ЛДПР Максим Зайцев, который выступал за существенное снижение смертности от самолечения. Его коллеги сочли, что такие изменения, наоборот, затруднят получение гражданами информации о препаратах.