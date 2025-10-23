Новости
В Хабаровском крае изъяли незаконно ввезенные препараты на 4 млн рублей

23.10.2025
17:47
ДинаКоблова
Партия препаратов для снижения веса и омоложения общей стоимостью более 4 млн руб. изъята правоохранителями в Хабаровском крае. По данным МВД, подозреваемая организовала ввоз и онлайн-продажу лекарственных средств, которые закупали косметологи и частные клиники в четырех регионах страны.
Фото: mvdmedia.ru

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Хабаровскому краю изъяли лекарства на сумму более 4 млн руб., подробности о деле сообщил портал «МВД-Медиа».

Полиция предварительно установила, что злоумышленница организовала ввоз из-за границы препаратов и медизделий, которые содержали не заявленные при госрегистрации фармацевтические компоненты. Речь идет о лекарствах для снижения веса и омоложения лица.

Подозреваемая продавала их через интернет, продукцию покупали косметологи и частные клиники на территориях Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Доставкой занимался сообщник.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские, помимо компьютера, средств связи и финансовой документации, изъяли более тысячи упаковок лекарств различных наименований. Их стоимость составила свыше 4 млн руб. Изъятые медицинские препараты помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Максимальное наказание за нарушение статьи — до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн руб.

Подозреваемой избрали запрет определенных действий, ее сообщнику — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.