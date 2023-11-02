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В Хакасии московский...

В Хакасии московский поставщик лекарств сорвал два контракта с больницей

02.11.2023
15:11
Артем Косенок
ООО «Омега-Фарм» включили в реестр недобросовестных поставщиков. Московская компания сорвала два контракта с онкодиспансером в Хакасии. Организация должна была поставлять в республику противоопухолевый препарат трастузумаб эмтанзин для внутривенных инъекций.
Фото: fas.gov.ru

Хакасское УФАС России признало московскую компанию «Омега-Фарм» недобросовестным поставщиком. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, до октября 2025 года организация не сможет участвовать в госзакупках. Она была включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

В ФАС пояснили, что такую меру наказания дистрибьютор получил за срыв двух контрактов с Республиканским клиническим онкодиспансером. Стороны заключили их в конце декабря 2022 года. Стоимость контрактов — 6,5 млн руб. и 13 млн руб.

Поставщик должен был поэтапно с января по октябрь 2023 года поставлять в республику противоопухолевый препарат трастузумаб эмтанзин для внутривенных инъекций.

По одному контракту компания исполнила свои обязательства на 3,4 млн руб., по другому — на 3 млн руб. Дистрибьютор не объяснил причину срыва поставок ни заказчику, ни комиссии УФАС. Единственно, в компании сообщили, что с октября этого года у нее прекратились права на склад оптовой торговли и, соответственно, она лишается лицензии на свою деятельность.

В пресс-службе ФАС добавили, что смягчающих обстоятельств для неисполнения условий контрактов не обнаружено. У организации было много времени — с декабря 2022 года по октябрь 2023 года. Документальных доказательств наличия форс-мажорных обстоятельств компания не представила. Кроме того, выяснилось, что эта организация уже включена в РНП по другим контрактам начиная с 19 октября 2023 года. Ненадежность поставщика установлена и доказана, подчеркнули в ФАС.

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