В «Инфарме» назначены новые сопредседатели ассоциации

Генеральный директор Johnson & Johnson в России Катерина Погодина и генеральный директор Astellas в России и СНГ Виктор Феркович стали cопредседателями ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») на период с 2023 по 2025 год. Об этом говорится в сообщении ассоциации, поступившем «ФВ».

Погодина выполняла функции сопредседателя с 2021 года, тогда как Феркович занял эту позицию впервые. Также позицию сопредседателя с 2021 занимал управляющий директор Novartis Pharma в России Стюарт Меррифилд, затем его сменил генеральный директор компании Bristol-Myers Squibb в России Марек Вашичек.

«Сложно переоценить роль международных фармацевтических компаний в обеспечении доступности инновационной терапии для граждан нашей страны, особенно в текущих экономических условиях. Я уверен, что с учетом колоссального опыта Погодиной и Ферковича ассоциация продолжит успешный диалог со всеми заинтересованными сторонами индустрии здравоохранения на благо российских пациентов», — отметил исполнительный директор ассоциации Вадим Кукава.

Важность открытого и доверительного диалога подчеркнула и Погодина: «Система здравоохранения регулярно сталкивается с различными вызовами и достойно справляется с ними в том числе благодаря принятому подходу совместного с индустрией, пациентским и профессиональным сообществами поиска решений. Я надеюсь, что мы как и прежде сможем быть активными участниками этого диалога и процесса поиска решений на благо российских пациентов».

«Мы уверены, что российские пациенты, нуждающиеся в инновационном лечении, должны не только продолжать получать его, но также иметь и доступ к новым разработкам одновременно с пациентами в других странах. Именно это будет являться приоритетным направлением нашей работы», — указал Феркович.