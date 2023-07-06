В КЧР уволили арестованную за хищения средств на покупку лекарств замглавы правительства

Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов подписал указ об освобождении от должности заместителя председателя правительства региона Ирины Гербековой в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте главы КЧР.

На прошлой неделе стало известно о том, что ФСБ совместно с МВД обнаружили организованное преступное сообщество в КЧР во главе с Гербековой. По версии следствия, они похищали средства федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам.

Возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ). По данным следствия, в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители Республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Бизнесмены в том числе вели незаконную деятельность в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Предварительно ущерб от действий подозреваемых превысил 100 млн руб. Правоохранители задержали семь человек. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денег. Гербекова была заключена под домашний арест.