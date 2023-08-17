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В Китае начали...

В Китае начали бороться с продвижением через врачей лекарств за деньги

17.08.2023
12:18
Артем Косенок
В Китае запустили масштабную кампанию против коррупции в фармотрасли. Она охватывает всю цепочку производства, обращения и продаж в промышленности. В частности, власти намерены бороться с продвижением через врачей лекарственных средств за деньги.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Национальная комиссия по здравоохранению (НКЗ) Китая начала годовую кампанию по искоренению коррупции в отрасли. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Global Times. Особое внимание будет уделено «нескольким ключевым лицам» и позициям в фармацевтической промышленности. По словам медицинских экспертов, текущая кампания будет самой масштабной по сравнению с прошлыми.

Внимание регулятора объясняется тем, что в последние годы ряд высокопоставленных деятелей отрасли запятнали себя взяточничеством и спекуляциями. Это наносит вред фармацевтической промышленности, а также подрывает права и интересы населения. Как заявили представители НКЗ, кампания охватывает всю цепочку производства, обращения и продаж в фармацевтической промышленности.

В середине июля в Китае началась широкомасштабная борьба с коррупцией в общественном здравоохранении. По данным СМИ, расследование провели в отношении по меньшей мере 176 партийных секретарей и руководителей больниц.

Нынешняя кампания сосредоточится сразу на нескольких аспектах. Основной формой коррупции, с которой китайские власти намерены вести борьбу, — это продвижение врачами и медработниками лекарств за деньги и другие вознаграждения. Как пишет Bloomberg, такая схема постепенно усложнялась и медики стали получать вознаграждение, в том числе за выступления на конференциях и семинарах. Это привело к росту цен на лекарства.  

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, Китай только переходит к централизованному контролю за производством лекарств, система их лицензирования работает не очень упорядоченно. Государству стало известно о хищениях бюджетных средств и функционировании мелких нелицензированных заводов, продвигающих лекарства через врачей, о существовании которых знали только местные власти. Предполагается, что новая антикоррупционная кампания укрепит доверие к государству и позволит упорядочить рынки лекарств и медуслуг в Китае. Это может привести к снижению цен на них на 10–15%.

Судя по масштабам расследования и особенностям китайского законодательства, последствия для отдельных лиц будут серьезными, заявил «Ведомостям» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Однако позитивный эффект будет краткосрочным, если расследование пройдет как разовая акция и не будет носить системный характер. В России аналогичные нарушения тоже встречаются, но они чаще всего облечены в легальные форматы. Например, по обучению персонала или оказанию экспертных услуг, объяснил Беспалов.

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