В Китае запретили знаменитостям рекламировать лекарства и медоборудование

Главное государственное управление по регулированию рынка КНР запретило китайским знаменитостям рекламировать лекарства, медицинское оборудование и ряд других товаров. Сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает ТАСС.

«Не должны рекламировать табак и табачные изделия (включая электронные сигареты), образование за пределами учебных заведений, лечение, лекарства, медицинскую аппаратуру, продукты здорового питания, а также продукты особого медицинского предназначения», — говорится в заявлении.

Регулятор пояснил, что знаменитости должны «сознательно исповедовать основные социалистические ценности, а реклама должна соответствовать общественной морали и традиционным добродетелям». Ранее в июне стало известно, что в Китае запретили работу блогеров, которые просвещают аудиторию в области медицины, юриспруденции и других сферах, не имея для этого соответствующей квалификации.