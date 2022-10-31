Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Китае запретили...

В Китае запретили знаменитостям рекламировать лекарства и медоборудование

31.10.2022
17:44
Артем Косенок

Рыночный регулятор Китая запретил знаменитостям рекламировать лекарства и медицинское оборудование. Ранее в КНР ограничили работу блогеров, которые рассказывают аудитории о медицине, не имея соответствующей квалификации.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Главное государственное управление по регулированию рынка КНР запретило китайским знаменитостям рекламировать лекарства, медицинское оборудование и ряд других товаров. Сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает ТАСС.

«Не должны рекламировать табак и табачные изделия (включая электронные сигареты), образование за пределами учебных заведений, лечение, лекарства, медицинскую аппаратуру, продукты здорового питания, а также продукты особого медицинского предназначения», — говорится в заявлении.

Регулятор пояснил, что знаменитости должны «сознательно исповедовать основные социалистические ценности, а реклама должна соответствовать общественной морали и традиционным добродетелям». Ранее в июне стало известно, что в Китае запретили работу блогеров, которые просвещают аудиторию в области медицины, юриспруденции и других сферах, не имея для этого соответствующей квалификации.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.