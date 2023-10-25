Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Краснодаре ликвидировали...

В Краснодаре ликвидировали подпольный цех по производству БАД

25.10.2023
16:20
Артем Косенок
Полицейские в Краснодаре ликвидировали подпольный цех по производству БАД. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 1 тыс. банок пищевых добавок.
Фото: 23.мвд.рф

В Краснодаре сотрудники полиции пресекли незаконное производство фальсифицированных пищевых добавок. Они обнаружили подпольный цех и склад, которые находились в помещениях двух домов по улице Вологодской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Как установили полицейские, продукция производилась без разрешающих документов и в условиях антисанитарии. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 1 тыс. банок готовых БАД широкого спектра в таблетках, а также оборудование и материалы для их производства. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Индивидуального предпринимателя, которому принадлежит производство, подозревают в незаконном предпринимательстве и производстве (ст.171 и 238 УК РФ). Его имя не называется. Полицейские выясняют, были ли у него соучастники.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.