В Краснодаре ликвидировали подпольный цех по производству БАД

В Краснодаре сотрудники полиции пресекли незаконное производство фальсифицированных пищевых добавок. Они обнаружили подпольный цех и склад, которые находились в помещениях двух домов по улице Вологодской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Как установили полицейские, продукция производилась без разрешающих документов и в условиях антисанитарии. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 1 тыс. банок готовых БАД широкого спектра в таблетках, а также оборудование и материалы для их производства. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Индивидуального предпринимателя, которому принадлежит производство, подозревают в незаконном предпринимательстве и производстве (ст.171 и 238 УК РФ). Его имя не называется. Полицейские выясняют, были ли у него соучастники.