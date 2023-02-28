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В Красноярске возбудили...

В Красноярске возбудили дело по факту мошенничества при поставках лекарств

28.02.2023
15:56
Артем Косенок

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по факту мошенничества при поставках лекарств. Фигурантами стали двое бывших должностных лиц Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА, а также представитель местной фирмы. Сумма ущерба составила свыше 5,8 млн руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух бывших должностных лиц Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА, а также представителя коммерческой организации. Их подозревают в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при поставках лекарств в центр. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасии, передает ТАСС. Имена подозреваемых и название компании не уточняются.

По версии следствия, в 2018—2020 годах между медцентром и местной компанией был заключен контракт на поставку лекарств за счет средств ОМС. Бывшие директор по страховой и внебюджетной деятельности и заведующая аптекой центра, а также руководитель отдела закупок коммерческой фирмы частично подменили лекарства на другие дорогостоящие препараты на сумму более 5,8 млн руб. Следователи считают, что купленные препараты они использовали в своих целях.

В начале февраля Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасии сообщил о завершении расследования уголовного дела о получении взяток должностными лицами Сибирского научно-клинического центра ФМБА России при заключении контрактов на поставку медицинских изделий и оборудования. Сумма взятки составила 3,8 млн руб. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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