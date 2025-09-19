В Ленобласти построят завод по производству медицинской упаковки за 1,3 млрд рублей

В Ломоносовской районе Ленинградской области к 2027 году построят новый комплекс по изготовлению медицинской тары, об этом в рамках БРИФ-2025 сообщили губернатор региона Александр Дрозденко и учредитель ООО «Альфа» Андрей Белошицкий.

В проект инвестируют 1,3 млрд руб., будет создано 50 новых рабочих мест.

На предприятии будут производить:

флаконы, бутылки и банки, колпачки (алюминиевые, комбинированные), крышки и пробки, пипетки, дозаторы и триггеры, ампулы, шприцы и картриджи;

мерные стаканы и ложки для медицинских, ветеринарных и косметических целей;

контейнеры для контактных линз;

флаконы для диффузоров и другие изделия.

Потребителями продукции являются предприятия, выпускающие фармацевтическую и косметическую продукцию, а также ветеринарные препараты.

«Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: иногда проблема заключается даже не в производстве самих лекарств, а в отсутствии качественной упаковки для их вывода на рынок. Именно упаковка зачастую определяет и логистические возможности, и конечную цену препарата для потребителя», — поделился Дрозденко в ходе подписания соглашения.

По его словам, проект станет примером того, как импортозамещение решает конкретные проблемы отрасли, снижая зависимость от внешних поставок и обеспечивая устойчивость фармацевтического рынка.

ООО «Альфа» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в августе 2010 года, следует из данных ЕГРЮЛ. Выручка компании в 2024 году составила 498 млн руб., что на 26% больше, чем в 2023-м. Прибыль в 2024 году выросла на 55% по сравнению с 2023-м и достигла 150,1 млн руб.