В Ленобласти построят завод по производству медицинской упаковки за 1,3 млрд рублей
В Ломоносовской районе Ленинградской области к 2027 году построят новый комплекс по изготовлению медицинской тары, об этом в рамках БРИФ-2025 сообщили губернатор региона Александр Дрозденко и учредитель ООО «Альфа» Андрей Белошицкий.
В проект инвестируют 1,3 млрд руб., будет создано 50 новых рабочих мест.
На предприятии будут производить:
- флаконы, бутылки и банки, колпачки (алюминиевые, комбинированные), крышки и пробки, пипетки, дозаторы и триггеры, ампулы, шприцы и картриджи;
- мерные стаканы и ложки для медицинских, ветеринарных и косметических целей;
- контейнеры для контактных линз;
- флаконы для диффузоров и другие изделия.
Потребителями продукции являются предприятия, выпускающие фармацевтическую и косметическую продукцию, а также ветеринарные препараты.
«Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: иногда проблема заключается даже не в производстве самих лекарств, а в отсутствии качественной упаковки для их вывода на рынок. Именно упаковка зачастую определяет и логистические возможности, и конечную цену препарата для потребителя», — поделился Дрозденко в ходе подписания соглашения.
По его словам, проект станет примером того, как импортозамещение решает конкретные проблемы отрасли, снижая зависимость от внешних поставок и обеспечивая устойчивость фармацевтического рынка.
ООО «Альфа» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в августе 2010 года, следует из данных ЕГРЮЛ. Выручка компании в 2024 году составила 498 млн руб., что на 26% больше, чем в 2023-м. Прибыль в 2024 году выросла на 55% по сравнению с 2023-м и достигла 150,1 млн руб.
