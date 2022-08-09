Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Минобрнауки опровергли...

В Минобрнауки опровергли сообщение о разработке концепции поддержки фармотрасли

09.08.2022
09:46
Артем Косенок

В Министерстве науки и высшего образования опровергли сообщение о разработке концепции поддержки фармацевтической отрасли. В ведомстве были созданы рабочие группы по ключевым отраслям, но не готовились программные документы. Накануне РБК сообщил, что рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию поддержки фармотрасли.

Фото: ededchechine/ru.freepik.com

При Минобрнауки были созданы рабочие группы по ключевым отраслям, в том числе «Лекарственные препараты и медицинские изделия». Однако не готовились программные документы и концепции стратегий развития отдельных отраслей, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что рабочие группы были созданы в рамках формирования предложений по организации работы по научно-технологическому развитию российской экономики. По итогам работы группы «Лекарственные препараты и медицинские изделия» было предварительно проанализировано состояние отрасли и подготовлены предложения по развитию сферы исследований и разработок, подготовки кадров и развития промышленности страны в контексте научно-технологического развития экономики страны в целом.

«При этом в задачи рабочих групп не входили вопросы подготовки программных документов или разработки концепций стратегий развития отдельных отраслей, и, соответственно, в рамках работы указанных групп такие документы не готовились», – возразили в ведомстве в ответ на сообщение, опубликованное в СМИ.

Накануне РБК со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием документа, сообщил, что рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию поддержки фармотрасли. Так, согласно ей, к 2030 году предполагается достичь лекарственного суверенитета, при котором произведенные в стране лекарства и диагностические системы (оригинальные и другие) занимали бы 75% рынка в денежном выражении и 85% – в количественном. Кроме того, к этому году предполагается вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных российских лекарств. Один из собеседников издания заявил, что на эти цели потребуется не менее 200 млрд руб.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.