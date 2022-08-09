В Минобрнауки опровергли сообщение о разработке концепции поддержки фармотрасли

При Минобрнауки были созданы рабочие группы по ключевым отраслям, в том числе «Лекарственные препараты и медицинские изделия». Однако не готовились программные документы и концепции стратегий развития отдельных отраслей, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что рабочие группы были созданы в рамках формирования предложений по организации работы по научно-технологическому развитию российской экономики. По итогам работы группы «Лекарственные препараты и медицинские изделия» было предварительно проанализировано состояние отрасли и подготовлены предложения по развитию сферы исследований и разработок, подготовки кадров и развития промышленности страны в контексте научно-технологического развития экономики страны в целом.

«При этом в задачи рабочих групп не входили вопросы подготовки программных документов или разработки концепций стратегий развития отдельных отраслей, и, соответственно, в рамках работы указанных групп такие документы не готовились», – возразили в ведомстве в ответ на сообщение, опубликованное в СМИ.

Накануне РБК со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием документа, сообщил, что рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию поддержки фармотрасли. Так, согласно ей, к 2030 году предполагается достичь лекарственного суверенитета, при котором произведенные в стране лекарства и диагностические системы (оригинальные и другие) занимали бы 75% рынка в денежном выражении и 85% – в количественном. Кроме того, к этому году предполагается вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных российских лекарств. Один из собеседников издания заявил, что на эти цели потребуется не менее 200 млрд руб.