В Минобрнауки предлагают повысить стипендии студентам

Минобрнауки рекомендовало вузам закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом ТАСС сообщил замминистра Константин Могилевский. Соответствующее письмо вузам опубликовано на сайте Аналитического центра при Минпросвещения.

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. Притом что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», — отметил Могилевский.

В письме отмечается, что общая сумма академической и социальной стипендий не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране за IV квартал 2022 года. Сейчас он составляет 13 919 руб. Сообщается, что при расчете размеров стипендий в 2025—2026 годах вузам также необходимо исходить из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России в 2023—2024 годах соответственно.

Согласно Федеральному закону № 540-ФЗ от 27.11.2023, прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на душу населения. При этом величина прожиточного минимума в каждом регионе рассчитывается индивидуально.