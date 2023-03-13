В Минпромторге рассказали о планах по введению обязательной маркировки БАД

Обязательную маркировку БАД планируют начать с 1 октября 2023 года. Об этом рассказала заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжаева на встрече, организованной Комитетом Совета Федерации по социальной политике и Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, передает корреспондент «ФВ».

Приезжаева сообщила, что проект постановления о введении обязательной маркировки внесен в правительство. Ее планируют внедрять в несколько этапов:

с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки;

с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами;

с 1 марта 2024 года — обязательная фиксация кода маркировки при розничной продажи;

с 1 мая 2024 года в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета;

с 1 сентября 2025 года — должна наступить поштучная прослеживаемость.

Проект постановления находится в стадии согласования, уточнила Приезжаева. «Третий раз мы заходим на процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития. Здесь, конечно, с позицией коллег мы не очень согласны, потому что сначала в качестве замечаний коллеги говорили о том, что неверифицированы данные о незаконном обороте этой продукции, потом приводился аргумент о том, что есть уже госрегистрация, и соответственно избыточно вводить дополнительное регулирование, вводя маркировку, — рассказала она. — Теме не менее мы сейчас находимся в диалоге, готовим новые аргументы, которые на наш взгляд свидетельствуют о необходимости внедрения такого инструмента, тем более уже введенная обязательная маркировка на других товарах показала свою эффективность».

Она также отметила, что недавно была разрешена дистанционная торговля БАД, а маректплейсы являются полноценными участниками системы, а маркировка позволила бы обеспечить контроль за продукцией, которая продается на таких площадках.

Эксперимент по маркировке БАД завершился в конце февраля. Изначально планировалось, что обязательную маркировку внедрят с марта 2023 года, но к этому времени не были подписаны необходимые документы.

По словам Приезжаевой, в рамках эксперимента по маркировке биодобавок, в котором участвовали порядка 500 производителей и импортеров, было имитировано более 38 млн кодов, описано более 4,5 тыс. единиц продукции БАД. Кроме того, были протестированы все типы упаковок для нанесения, протестированы три способа нанесения кода маркировки. В целом эксперимент прошел успешно, соответствующий доклад был направлен в правительство, уточнила она.