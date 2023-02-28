ЦРПТ подвел итоги эксперимента маркировки БАД и антисептиков

В ЦРПТ сообщили итоги эксперимента по маркировке БАД и антисептиков. В рамках пилота было промаркировано 5,2 млн упак. биологически активных добавок. Было проведено более 50 испытаний по нанесению кодов как на отечественную, так и на импортную продукцию, сообщили в пресс-службе центра. В пилотном проекте участвовали более 4,7 тыс. компаний, в том числе крупнейшие производители.

В пилотном проекте по маркировке антисептической продукции приняли участие свыше 8,2 тыс. предприятий, из них 168 — производители, 260 — импортеры, а остальные — представители оптово-розничного сегмента. За время эксперимента проведено более 20 испытаний по нанесению кодов как на отечественную, так и на импортную продукцию. Тестирование охватило все популярные виды упаковок.

По данным исследования, которое провели эксперты Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет более 50%. Ожидается, что после внедрения обязательной маркировки доходы легальных производителей вырастут до 2,2 млрд руб. в год и около 700 млн руб. — дополнительные поступления в бюджет.

Эксперимент по маркировке биодобавок в России начался 1 мая 2021 года, антисептиков — с 1 августа того же года. Изначально предполагалось, что они продлятся до 31 августа 2022 года. Позднее их продлили до 28 февраля 2023 года.

В августе 2022 года Минпромторг предложил запустить обязательную маркировку БАД, а также антисептиков с 1 апреля 2023 года.