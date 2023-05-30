В Минздраве сообщили о дефиците в ряде регионов вакцин от кори

В ряде российских регионов наблюдается дефицит вакцин от кори. Об этом на конференции «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика» сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

«Проблема до сих пор существует в регионах, связанная с нехваткой вакцин против кори, поскольку не была запланирована заранее в рамках календаря по эпидпоказаниям, с учетом эпидситуации, закупка вакцины. Соответственно, в регионах до сих пор наблюдается дефектура по данным вакцинам», – пояснил Чуланов (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что на I квартал 2023 года зафиксировано 1,3 тыс. случаев этого заболевания.

Ранее сообщалось, что в российских регионах не удалось закрыть потребность в вакцинах от кори. По состоянию на 24 апреля было отгружено свыше 650 тыс. доз препаратов. Всего же для плановой вакцинации в 2023 году в субъекты будет направлено более 4 млн доз. Тогда же Роспотребнадзор сообщал об осложнении ситуации с заболеваемостью корью. На прошлой неделе глава службы Анна Попова заявила, что ситуация стабилизировалась: регистрируется снижение заболеваемости.