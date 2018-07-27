В Московской области продается ООО с фармлицензией и арендованным складом

Площадь склада от 220 кв.м, помещение полностью соответствует ФЗ-61«Об обращении лекарственных средств» и приказу Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» и может быть использовано для оптовой торговли лекарствами и их хранения.

Возможна регистрация юридического лица с присвоением юридического адреса на территории складского комплекса (адрес немассовой регистрации).

В складском корпусе имеются дополнительные площади под лицензирование фармацевтической деятельности для действующих фармкомпаний и новых юрлиц.

Загрузка...

Контакты

Телефон: +7 (903) 719-88-19

WhatsApp: + 7 (968) 899-07-66

Источник: Рифарм