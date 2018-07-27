В Московской области продается ООО с фармлицензией и арендованным складом

В ближайшем Подмосковье (6 км от МКАД по Дмитровскому шоссе) продается ООО с фармацевтической лицензией на оптовую деятельность и арендованным складом. Предприятие было зарегистрировано в октябре 2018 г., расчетные счета не открывались, хоздеятельность не велась.
Площадь склада от 220 кв.м, помещение полностью соответствует ФЗ-61«Об обращении лекарственных средств» и приказу Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» и может быть использовано для оптовой торговли лекарствами и их хранения.
Возможна регистрация юридического лица с присвоением юридического адреса на территории складского комплекса (адрес немассовой регистрации).
В складском корпусе имеются дополнительные площади под лицензирование фармацевтической деятельности для действующих фармкомпаний и новых юрлиц.
Источник: Рифарм
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