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В Московской области в 2024 году на льготное лекобеспечение направят более 20 млрд рублей

22.11.2023
17:08
Артем Косенок
В Подмосковье в 2024 году на льготное лекарственное обеспечение направят более 20 млрд руб. Сейчас в регионе насчитывается порядка 700 тыс. получателей льготных препаратов.
Фото: Freepik

На организацию льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в проекте бюджета Московской области на 2024 год предусмотрено свыше 20 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, благодаря введению электронного рецепта при посещении аптеки теперь не нужен бумажный вариант. Достаточно просто назвать фармацевту свою фамилию, дату рождения, а при необходимости — номер СНИЛС или полиса ОМС.

«На сегодняшний день льготные лекарства доступны для получения не только в аптеках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья также возможна доставка на дом», – отметил Голубев.

Он добавил, что в Подмосковье насчитывается порядка 700 тыс. получателей льготных лекарств.

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