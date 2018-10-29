В Москве при участии компании DSM Group пройдет конференция OMNI Pharma

11:47
9 ноября 2018
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Конференция OMNI Pharma: CRM, mobile, E-commerce, logistic состоится в Москве 14 ноября c 9:00 до 18:00.

Цель конференции – обсуждение процессов изменения торговли фармацевтическими товарами в перспективе ближайших лет с учетом грядущих законодательных инициатив и усовершенствования технологий, а также вариантов решений для того, чтобы встретить изменения во всеоружии.

Регистрация и программа конференции

Очевидно, что рынок фармацевтического ретейла готов воспринимать многие, уже традиционные, технологии и инструменты из других отраслей, но всегда остаются специфические вызовы, которые необходимо учесть.

Для выработки совместного понимания направлений движения мы собираем на одной площадке представителей всех сегментов фармацевтического рынка, самых успешных OMNI-канальных и E-commerce проектов, а также экспертов с уникальным отраслевым опытом.

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