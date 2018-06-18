В Москве пройдет презентация модульной EDC платформы нового поколения от компании Data MATRIX

Новое поколение EDC для клинических исследований: новые возможности и новые бюджеты.
5 декабря в лофт-пространстве «СРEDA» (Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5/4) состоится бизнес-встреча для специалистов фармацевтической области. На одной площадке будут собраны все представители, вовлеченные в процесс сбора и обработки данных в клинических исследованиях, которые поделятся своим опытом, оригинальными точками зрения и реальными кейсами из практики.
В фокусе обсуждения будут такие темы, как:
Кульминацией встречи станет презентация Модульной EDC платформы Matrix Cloud – специалисты компании собрали десятилетний опыт разработки в сфере eClinical, учли пожелания клиентов и создали продукт нового поколения, состоящий только из преимуществ.
«Мы работаем вместе с вами и для вас уже много лет, поэтому точно знаем, как сделать работу проще и быстрее. Это будет ваша лучшая EDC!» – утверждает Екатерина Чурзина, руководитель отдела развития бизнеса в Data MATRIX. В завершении будет разыгран модуль рандомизации Matrix Cloud и представлен тизер ePRO.
Мероприятие будет полезно:
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Полина Серова
Источник публикации: Data MATRIX
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