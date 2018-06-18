В Москве пройдет презентация модульной EDC платформы нового поколения от компании Data MATRIX

5 декабря в лофт-пространстве «СРEDA» (Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5/4) состоится бизнес-встреча для специалистов фармацевтической области. На одной площадке будут собраны все представители, вовлеченные в процесс сбора и обработки данных в клинических исследованиях, которые поделятся своим опытом, оригинальными точками зрения и реальными кейсами из практики.

В фокусе обсуждения будут такие темы, как:

Как разработать базу данных и запустить проект за 4 недели?

Что делать, если на российском рынке стало тесно?

Возможно ли собирать данные в клинических исследованиях бесплатно?

Минимизация рисков человеческого фактора при сборе и анализе данных.

Кульминацией встречи станет презентация Модульной EDC платформы Matrix Cloud – специалисты компании собрали десятилетний опыт разработки в сфере eClinical, учли пожелания клиентов и создали продукт нового поколения, состоящий только из преимуществ.

«Мы работаем вместе с вами и для вас уже много лет, поэтому точно знаем, как сделать работу проще и быстрее. Это будет ваша лучшая EDC!» – утверждает Екатерина Чурзина, руководитель отдела развития бизнеса в Data MATRIX. В завершении будет разыгран модуль рандомизации Matrix Cloud и представлен тизер ePRO.

Мероприятие будет полезно:

Фармацевтическим компаниям.

Биотехнологических компаниям.

Контрактно-исследовательским организациям.

Исследовательским центрам ранних фаз.

Программа встречи

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Контактная информация

Полина Серова

Источник публикации: Data MATRIX