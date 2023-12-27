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В Москве провизорам-технологам...

В Москве провизорам-технологам готовы платить до 150 тысяч рублей

27.12.2023
17:28
Артем Косенок
SuperJob опубликовал зарплаты провизоров-технологов в российских регионах. Больше всего им готовы платить в Москве и Санкт-Петербурге — до 125 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. Меньше всего максимальные зарплаты предлагают в Волгограде.  
Фото: krakenimages.com/Freepik

Зарплатный максимум провизора-технолога в московских аптеках достигает 150 тыс. руб. в месяц. К таким выводам пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который изучил в декабре 2023 года предложения работодателей и ожидания претендентов.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге провизоры зарабатывают до 125 тыс. руб., в Казани, Красноярске, Новосибирске и Краснодаре — до 100 тыс. руб. Меньше всего максимальный размер зарплат достигает в Волгограде — до 80 тыс. руб.

Также SuperJob составил среднестатистический портрет соискателя на эту специальность. Это женщины (90%), а их средний возраст — 43 года. У подавляющего большинства соискателей на эту вакансию есть высшее образование (98%). На момент размещения вакансии у 48% не было работы, а средний срок работы на последнем месте составил более 6,5 лет. К переезду готовы 16% соискателей.

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