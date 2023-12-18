В Москве сделают постоянной комплексную поддержку клинисследований лекарств

Комплексная поддержка клинических исследований (КИ) лекарств на базе городских медучреждений с 2024 года станет постоянной. Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев, возмещает часть финансовых затрат на проведение КИ.

Отдельное внимание будет уделено исследованию эффективности новейших онкопрепаратов.

«Сейчас проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной и предстательной желез. Наиболее эффективные и безопасные лекарства будут рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения», — отметил мэр.

По словам Собянина, с начала 2022 года в программе приняли участие более 900 человек. Сегодня прием исследуемых препаратов продолжают около 600 пациентов.

Исследования начались по инициативе Московского онкологического общества и направлены на формирование клинической базы применения новейших онкопрепаратов. Пациенты, участвующие в исследованиях, получают от города компенсационные выплаты на приобретение лекарственных средств. С 2024 года программа будет осуществляться на постоянной основе.