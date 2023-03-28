В Москве возбудили дело из-за незаконного оборота препарата «Лаеннек»

В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота гепатопротекторного лекарственного средства «Лаеннек» (п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник.

По словам собеседника агентства, неизвестные в интернете, в том числе используя паблик в соцсети «ВКонтакте», незаконно сбывали рецептурный лекарственный препарат «Лаеннек». В рамках оперативно-розыскного мероприятия 6 февраля на улице Гиляровского была проведена проверочная закупка 200 ампул этого препарата на сумму 136,5 тыс. руб.

По данным telegram-канала «112», ампулы продавали в интернете, в частности через страницу нутрициолога из Екатеринбурга.

Согласно инструкции, размещенной на ГРЛС, у препарата нет МНН. Показание к применению – хронические заболевания печени. На официальном сайте указано, что «Лаеннек» – гепатопротекторное, иммуномодулирующее лекарственное средство.

Накануне в Следственном комитете по Москве сообщили о гибели девушки, попавшей в реанимацию после употребления препарата «Лаеннек». Предварительно установлено, что она принимала его для повышения иммунитета совместно со своим молодым человеком. Правоохранительные органы и Росздравнадзор организовали проверку по данному факту. По данным агентства «Москва», речь идет о студентке Московского медицинского университета имени Сеченова. Молодой человек также был госпитализирован, он выжил.

В компании RHANA – официальном представителе в России японского производителя препарата Bio Products Co. Ltd сообщили telegram-каналу Shot, что у лекарственного средства нет противопоказаний.

«Системы с этим препаратом делают в поликлиниках по назначению врача. Вопрос — где эта девушка его приобрела и как вводила? Она могла купить подделку, препарат сейчас очень популярен. У него нет противопоказаний. До смерти он довести не может», – пояснили в компании.