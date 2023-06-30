В Москве вынесли приговор сбывавшим сильнодействующие вещества фармацевтам

Перовский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых участниц организованной группы — Бэлы Хуссаин, Мадины Токовой, Гульнары Сулеймановой и Назгуль Мусуралиевой. Они осуждены за незаконное хранение в целях сбыта и незаконный сбыт сильнодействующих веществ (ч.3 ст.234 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Генпрокуратурой России. В суде установлено, что руководитель аптечного пункта Хуссаин приобретала лекарственные препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества: прегабалин и тропикамид. Название организации не называется. Осужденная хранила препараты по месту своего проживания, а также в помещении аптечного пункта. Затем они передавались работнице пункта Токовой, переупаковывались и продавались без рецепта фармацевтами Мусуралиевой и Сулеймановой.

В ходе обысков в аптеке и по месту жительства фармацевтов правоохранители изъяли около 3 кг прегабалина и тропикамида.

Суд приговорил Хуссаин к шести годам шести месяцам, а Токову — к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Токова взята под стражу в зале суда. Руководитель аптечного пункта Хуссаин на оглашение приговора не явилась и объявлена в федеральный розыск.

Сулейманову суд приговорил к одному году шести месяцам принудительных работ, Мусуралиеву — к одному году принудительных работ. С обеих фармацевтов удержано из заработка 5% в доход государства.

Суд также лишил каждую из них права заниматься деятельностью, связанной с реализацией лекарственных средств и препаратов, на срок от одного года до двух лет шести месяцев. ​​​​​​​Приговор в законную силу не вступил.