Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Москве задержали...

В Москве задержали 12 человек за незаконную продажу сильнодействующих веществ в аптеках

27.12.2023
15:26
Артем Косенок
В Москве пресекли деятельность организованной преступной группы, которая через аптеки сбывала лекарства, содержащие сильнодействующие вещества. Им удалось реализовать более 500 кг препаратов. По делу задержаны 12 человек, возбуждено 28 уголовных дел.  
Фото: fabrikasimf/Freepik

Правоохранители в Москве пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно сбывала препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Их сбывали через аптеки, сообщает портал «МВД-Медиа». Криминальную организацию возглавляли родные брат с сестрой, а также их подруга. 

Оптовые партии лекарства хранились на арендованном складе. Свою продукцию подозреваемые реализовывали через аптечные пункты, расположенные на территориях Юго-Восточного, Северного и Южного округов Москвы. Для конспирации они учредили три обособленных общества с ограниченной ответственностью, имеющих лицензии на продажу лекарственных препаратов, в состав которых входили сильнодействующие вещества. Финансово-хозяйственную деятельность вели фиктивные директора. 

С января по октябрь 2022 года подозреваемым удалось реализовать не менее 500 кг лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Причем продавались они в большинстве случаев без рецептов и по значительно завышенным ценам. 

«После вмешательства полицейских были закрыты пять аптечных пунктов. Изъято более 1300 флаконов тропикамида и около 20 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. По местам фактического проживания фигурантов и в аптеках задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые легализовали более 60 млн руб., добытых преступным путем. Возбуждено 28 уголовных дел (ст.234, 174.1 и 210 УК РФ). Трое предполагаемых организаторов находятся под домашним арестом. В отношении их сообщников избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.