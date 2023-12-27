В Москве задержали 12 человек за незаконную продажу сильнодействующих веществ в аптеках

Правоохранители в Москве пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно сбывала препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Их сбывали через аптеки, сообщает портал «МВД-Медиа». Криминальную организацию возглавляли родные брат с сестрой, а также их подруга.

Оптовые партии лекарства хранились на арендованном складе. Свою продукцию подозреваемые реализовывали через аптечные пункты, расположенные на территориях Юго-Восточного, Северного и Южного округов Москвы. Для конспирации они учредили три обособленных общества с ограниченной ответственностью, имеющих лицензии на продажу лекарственных препаратов, в состав которых входили сильнодействующие вещества. Финансово-хозяйственную деятельность вели фиктивные директора.

С января по октябрь 2022 года подозреваемым удалось реализовать не менее 500 кг лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Причем продавались они в большинстве случаев без рецептов и по значительно завышенным ценам.

«После вмешательства полицейских были закрыты пять аптечных пунктов. Изъято более 1300 флаконов тропикамида и около 20 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. По местам фактического проживания фигурантов и в аптеках задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые легализовали более 60 млн руб., добытых преступным путем. Возбуждено 28 уголовных дел (ст.234, 174.1 и 210 УК РФ). Трое предполагаемых организаторов находятся под домашним арестом. В отношении их сообщников избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.