В Москве задержали сотрудников аптеки за сбыт сильнодействующих препаратов без рецепта

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Москве задержали на юге столицы четверых сотрудников аптеки: директора, двух продавцов-фармацевтов и охранника. Их подозревают в продаже запрещенных к свободному обороту лекарственных препаратов без соответствующих рецептов. Их клиентами были наркозависимые люди. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

У подозреваемых прошли обыски. Изъято 8 кг сильнодействующих веществ, банковские карты, а также более 10 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще двое находятся под домашним арестом.