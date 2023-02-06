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В Москве задержали...

В Москве задержали сотрудников аптеки за сбыт сильнодействующих препаратов без рецепта

06.02.2023
14:19
Артем Косенок

В Москве сотрудники полиции задержали сотрудников аптеки за сбыт сильнодействующих препаратов без рецепта. У подозреваемых провели обыски. Изъято 8 кг сильнодействующих веществ, а также более 10 млн руб.

Фото: wirestock/ru.freepik.com

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Москве задержали на юге столицы четверых сотрудников аптеки: директора, двух продавцов-фармацевтов и охранника. Их подозревают в продаже запрещенных к свободному обороту лекарственных препаратов без соответствующих рецептов. Их клиентами были наркозависимые люди. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа». 

У подозреваемых прошли обыски. Изъято 8 кг сильнодействующих веществ, банковские карты, а также более 10 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще двое находятся под домашним арестом.

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