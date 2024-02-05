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В Москве запустили...

В Москве запустили пилотный проект «Умная аптека» с роботом

05.02.2024
15:45
Артем Косенок
Мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта «Умная аптека». Аптека-робот заработала на базе ГКБ № 67 им. Ворохобова.
Фото: mos.ru

В Москве объявили о запуске пилотного проекта «Умная аптека». Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы — получение, учет и хранение лекарств. Аптека-робот проверяет срок годности препаратов и их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы. Это сильно упрощает и ускоряет работу медиков, подчеркнул Собянин.

Мэр также отметил, что проект «Умная аптека» — пилотный. Если он будет эффективным, то его распространят и на другие стационары города.

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