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В Национальную ассоциацию...

В Национальную ассоциацию «АПФ» включили двух новых участников

19.10.2023
14:33
Маргарита Грошева
В Национальную ассоциацию «АПФ» включили двух новых участников. Членами организации стали компании «Диамед-Фарма» и «Промед».
Фото: freepik/ru.freepik.com

В состав Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (Национальная ассоциация «АПФ») вошли ООО «Диамед-Фарма» и ООО «Промед». Решение было единогласно принято на общем собрании «АПФ», сообщили «ФВ» в ассоциации.

«Диамед-Фарма» занимается разработкой, производством и реализацией лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории Евразийского экономического союза. «Промед» специализируется на выпуске медизделий.

«Ассоциация рада видеть в числе своих участников новых членов, а также приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской продукции в целях совершенствования обеспечения граждан Российской Федерации отечественной продукцией медицинского назначения», — указали в «АПФ».

В рамках собрания также был избран новый исполнительный директор ассоциации — Филипп Романов. Ранее эту должность, а также позицию председателя координационного совета одновременно занимала Надежда Дараган. Теперь она осталась только на должности председателя координационного совета.

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